Espanha perde dois pênaltis, mas vence Suíça de Pia Sundhage e vai à semifinal da Euro Feminina

Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP Atacante espanhola #20 Claudia Pina comemora após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das quartas de final da Eurocopa Feminina da UEFA 2025 entre Espanha e Suíça no estádio Wankdorf em Berna, noroeste da Suíça



A Espanha está na semifinal da Eurocopa Feminina. A ‘La Roja’ derrotou a Suíça, anfitriã da competição, nesta sexta-feira (2), e agora espera o vencedor de França e Alemanha, partida marcada para dia 19 de julho, para conhecer o seu adversário. A Espanha tenta conquistar este inédito título, que nunca conseguiu avançar. Apesar do favoritismo no jogo e de ter passado a fase de grupos com 100% de aproveitamento, as espanholas sofreram para conseguirem balançar a rede adversária, que apostaram na defesa para o jogo e dependiam de um contra-ataque para chegarem ao gol adversário. O primeiro e o segundo tempo foram de domínio espanhol, que criou oportunidades e chegou ao gol, mas falhava na finalização.

Aos 8 minutos do primeiro tempo, Mariona Caldentey, teve a chance de abrir o placar em uma jogada que ela mesma iniciou e sofreu o pênalti, mas na hora da cobrança, mandou para fora. A Espanha acumulou possibilidades, mas falhava no momento final. Tanto que o gol só foi sair no segundo tempo, aos 21 minutos, em uma jogada da Aitana Bonmatí, a melhor do mundo, que achou Athenea Dell Castillo para fazer o primeiro da Espanha. No lance seguinte, as suíças até tiveram uma boa chance, mas pararam na goleira espanhola. Se a Suíça não conseguiu aproveitar a oportunidade, a Espanha foi eficaz no chute certeiro de Claudia Pina, que marcou um golaço de fora da área e fechou a vitória espanhola, garantindo a vaga para a próxima fase.