‘Stranger Things’ faz ‘Running Up That Hill’ chegar ao topo do Spotify; música foi lançada há 37 anos

Cantora Kate Bush celebrou o retorno da sua canção às paradas de sucesso: ‘Um novo sopro de vida’

Reprodução/Netflix Em 'Stranger Things', a música 'Running Up That Hill' é a favorita de Max



A música Running Up That Hill, da cantora Kate Bush, atingiu nesta terça-feira, 7, a primeira posição do ranking global do Spotify. No Brasil, a música aparece na posição #9 entre as mais ouvidas do streaming de música. Lançada em 1985, a canção se popularizou por aparecer na 4ª temporada da série “Stranger Things”, lançada há pouco mais de uma semana na Netflix. A música ganha destaque na série, pois é a favorita de Max, interpretada pela atriz Sadie Sink, e serve de trilha para um importante momento da personagem no quarto episódio da série. A música também aparece na oitava posição da lista “Hot 100” da Billboard.

Com o retorno da sua música às paradas de sucesso 37 anos após seu lançamento, Kate se manifestou por meio de um comunicado divulgado em seu site oficial: “Você deve ter ouvido que a primeira parte da nova e fantástica temporada da série ‘Stranger Things’ foi lançada recentemente na Netflix. Ele apresenta a música Running Up That Hill, que está recebendo um novo sopro de vida dos jovens fãs que amam o show – eu também amo! Por causa disso, Running Up That Hill está nas paradas de sucesso ao redor do mundo e chegou ao 8º lugar nas paradas do Reino Unido. É tudo muito emocionante! Muito obrigado a todos que apoiaram a música. Eu espero ansiosamente o restante da série em julho”.