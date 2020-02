The Strokes lança clipe retrô para faixa ‘Bad Decisions’; confira

Reprodução/YouTube Banda prepara lançamento do novo disco para o dia 10 de abril



The Strokes lançou, nesta terça-feira (18), o clipe de “Bad Decisions”, faixa que lembra grandes clássicos da banda americana.

No estilo retrô remetendo aos anos 80, o vídeo mostra os músicos sendo clonados e vendidos. Esta é a segunda canção lançada pela banda em 2020, que divulgou na semana passada “At The Door“.

Os Strokes preparam o lançamento de seu sexto disco da carreira, o “The New Abnormal”, previsto para chegar aos streamings no dia 10 de abril. Este será o primeiro disco dos americanos desde “Comedown Machine”, de 2013.

The Strokes é uma das atrações do Lollapalooza Brasil, que acontece em abril. A banda se apresenta em São Paulo no dia 5 de abril, o mesmo de Gwen Stefani, Vampire Weekend, Charli XCX e Pabllo Vittar.

Confira o clipe: