‘Stupid Love’: Lady Gaga confirma lançamento de novo single para sexta

Lady Gaga está pronta para sua nova era. A cantora confirmou nas redes sociais que “Stupid Love”, o primeiro single de seu aguardado sexto álbum de estúdio será finalmente lançado oficialmente – depois de vazar há algumas semanas.

“‘Stupid Love’ o novo single de Lady Gaga chega meia-noite de sexta”, escreveu a estrela em seu Twitter. Ela aproveitou para compartilhar uma imagem promocional em outdoor, com uma boca com batom rosa.

A faixa será a primeira canção inédita desde o álbum “Joanne”, de 2016 – ela chegou a divulgar um single “The Cure” no ano seguinte. Desde então, ela foi destaque ao recebeu o Oscar de Melhor Canção Original em 2019 pela trilha de “Nasce Uma Estrela”.

“STUPID LOVE”

THE NEW SINGLE BY LADY GAGA

OUT FRIDAY AT MIDNIGHT ET #LG6 pic.twitter.com/lu4zDqlepm

— Lady Gaga (@ladygaga) February 25, 2020