Superior Tribunal de Justiça manda soltar o rapper Oruam

Filho do traficante Marcinho VP é investigado pela polícia do Rio de Janeiro por associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal

  • Por Jovem Pan
  • 26/09/2025 21h10
ÉRICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO RJ - ORUAM/PRESO - ESPORTES - Oruam se entrega a polícia, na noite desta terça-feira (22). 22/07/2025 Artista estava preso desde julho em uma penitenciária localizada na zona oeste da capital fluminense

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou soltar o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. A decisão foi assinada nesta sexta-feira (26) pelo ministro Joel Ilan Paciornik e atendeu ao pedido de soltura feito pela defesa do cantor. Oruam é investigado pela polícia do Rio de Janeiro por associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. Ele estava preso desde julho em uma penitenciária localizada na zona oeste da capital fluminense.

De acordo com as investigações, o rapper e outros acusados tentaram impedir a Polícia do Rio de cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente acusado de atuar como um dos seguranças pessoais dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho, em julho deste ano. Oruam é filho do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, que está preso em uma penitenciária federal.

*Com informações da Agência Brasil
Publicado por Carol Santos

