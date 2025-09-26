Polícia do Ceará identifica suspeitos por ataque com dois mortos em escola

Investigação revela que os indivíduos são maiores de idade e teriam ligação com uma facção criminosa atuante em Sobral; crime também feriu três pessoas

A Polícia Civil do Ceará identificou dois suspeitos de envolvimento no ataque ocorrido em uma escola na cidade de Sobral, no interior do estado. De acordo com a investigação, os dois indivíduos identificados são maiores de idade e teriam ligação com uma facção criminosa atuante na região.

Para coordenar os esforços de captura, a Secretaria de Segurança do Ceará instalou um gabinete de gestão. No entanto, as autoridades informaram que, até o momento, ninguém havia sido preso.

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (25) e teve como alvo a escola em Sobral. A ação criminosa resultou na morte de dois alunos e deixou outros três feridos. As vítimas, todos adolescentes, foram atingidas enquanto estavam no estacionamento da unidade de ensino.

