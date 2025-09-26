Jovem Pan > Notícias > Brasil > Polícia do Ceará identifica suspeitos por ataque com dois mortos em escola

Investigação revela que os indivíduos são maiores de idade e teriam ligação com uma facção criminosa atuante em Sobral; crime também feriu três pessoas

  Por Jovem Pan
  • 26/09/2025 18h57
Reprodução/TV Verdes Mares Dois alunos morreram e três ficaram feridos após serem baleados na Escola Estadual Luis Felipe em Sobral, interior do Ceará Polícia Civil do Ceará identifica dois suspeitos de envolvimento no ataque ocorrido em uma escola na cidade de Sobral, no interior do estado

A Polícia Civil do Ceará identificou dois suspeitos de envolvimento no ataque ocorrido em uma escola na cidade de Sobral, no interior do estado. De acordo com a investigação, os dois indivíduos identificados são maiores de idade e teriam ligação com uma facção criminosa atuante na região.

Para coordenar os esforços de captura, a Secretaria de Segurança do Ceará instalou um gabinete de gestão. No entanto, as autoridades informaram que, até o momento, ninguém havia sido preso.

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (25) e teve como alvo a escola em Sobral. A ação criminosa resultou na morte de dois alunos e deixou outros três feridos. As vítimas, todos adolescentes, foram atingidas enquanto estavam no estacionamento da unidade de ensino.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

