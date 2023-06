Taylor Swift anuncia três shows da ‘The Eras Tour’ no Brasil; saiba detalhes

Cantora se apresenta dia 18 de novembro no Rio de Janeiro e dias 25 e 26 de novembro em São Paulo

Reprodução/Instagram/taylorswift Taylor Swift se apresenta em novembro deste ano no Brasil



A cantora Taylor Swift anunciou nesta sexta-feira, 2, que fará três shows no Brasil. O primeiro acontece no dia 18 de novembro no Estádio Nilton Santos – Engenhão, no Rio de Janeiro, e os outros dois estão marcados para os dias 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo. “Estou realmente emocionada em dizer isso a vocês! México, Argentina e Brasil: estamos trazendo a ‘The Eras Tour’ até vocês este ano! A doce princesa Sabrina Carpenter estará conosco em todos os shows”, publicou a artista nas redes sociais. A venda geral de ingressos começa no dia 12 de junho às 10h. A artista americana, dona dos hits Shake it Off, We Are Never Ever Getting Back Together e You’re Losing Me, é muito aguardada pelos fãs brasileiros desde 2020, quando a turnê “Lover Fest” precisou ser cancelada devido a pandemia. Inclusive, a pré-venda para os compradores dos shows que aconteceriam em 2020 começa às 10h do dia 6 de junho e vai até às 23h59 do dia 7 de junho. Já a pré-venda para os clientes C6 Bank Mastercard acontece das 10h do dia 9 de junho às 23h59 do dia 10 de junho. Os ingressos serão vendidos pela T4F e os valores vão de R$ 240 a R$ 950 no Rio e R$ 190 a R$ 1050 em São Paulo. Confira: