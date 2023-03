Taylor Swift compartilha fotos de ensaio na véspera do início da ‘The Eras Tour’

Nova turnê da cantora começa nesta sexta-feira, 17, no State Farm Stadium, em Phoenix, EUA

Reprodução/ instagram @taylorswift Taylor Swift, de 33 anos, inicia uma nova turnê mundial nesta sexta-feira, em Phoenix



A nova turnê mundial de Taylor Swift vai começar. Nesta sexta-feira, 17, a loirinha sobe no palco para a estreia da ‘The Eras Tour’ no State Farm Stadium, em Phoenix, nos Estados Unidos. As primeiras imagens compartilhadas pela cantora a mostram performando e sentada no palco. Relatos de fãs que se aglomeraram ao redor do estádio dão conta de canções de todos os dez álbuns de Taylor no setlist. A ideia da nova turnê é passear por todas as ‘eras’ da artista. Devido à toda a ansiedade com os shows, a cidade de Glendale, local do show, foi rebatizada como “Swift City” durante a semana. As apresentações nos Estados Unidos vão até agosto e terminam em Los Angeles. As datas para apresentações internacionais serão anunciadas nos próximos meses e o Brasil deve aparecer na lista. Ansiosos?