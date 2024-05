Taylor Swift fala português durante primeiro show da Eras Tour em Lisboa; confira vídeo

Calorosa saudação levou o público à loucura; em sua passagem no Brasil, a cantora pop também falou algumas palavras no idioma

Reprodução/Instagram/@taylorswift A cantora pop subiu ao palco no Estádio da Luz para seu primeiro show da "The Eras Tour" em Portugal



A cantora Taylor Swift subiu ao palco na sexta-feira (24) para seu primeiro show da “The Eras Tour” em Lisboa, Portugal, e se arriscou falando português, levando os fãs à loucura.“Muito obrigada”, disse ela colocando a mão no coração, fazendo o público aplaudir sem parar. “Oh, Lisboa, você está fazendo eu me sentir incrível agora”, acrescentou em inglês. Um pouco depois, ela voltou a falar português: “Lisboa, bem-vindos a The Eras Tour”. Essa não é a primeira vez que a cantora se arrisca no português. Quando esteve no Brasil para realizar seis shows, em 2023, Taylor também falou algumas palavras em português, como “Olá” e “Bem-vindos”.

Veja o momento: