Jessie J revela problema de saúde que a impede de cantar: ‘Tem sido difícil’

Cantora lançou uma nova música, mas explicou que os últimos meses foram complicados

Reprodução/Instagram/jessiej/18.06.2021 Jessie J falou nas redes sociais que sente muita dor ao tentar cantar



A cantora Jessie J revelou nesta sexta-feira, 18, que não está conseguindo cantar devido a um problema de saúde. Após postar um vídeo em aparece chorando ao cantar baixinho seu novo single música I Want Love, a artista britânica fez um relato falando que nos últimos meses descobriu que tem refluxo gástrico, que costuma causar sintomas como sintomas azia, soluços e voz rouca. Além disso, ela também está com nódulos vocais, que estão causando dor ao cantar. A artista explicou que não expôs o assunto antes porque “realmente acreditava que isso seria resolvido”. “Em fevereiro, comecei a sentir uma queimadura na garganta constantemente. Eu ignorei por um momento, pois presumi que fosse o cansaço do estúdio”, explicou Jessie J no Instagram.

O vídeo em que ela aparece chorando foi gravado para enviar a um fonoaudiólogo e, desde então, ela disse que não conseguiu mais cantar por causa da dor que está sentindo na região da garganta. “Tem sido difícil não cantar. Isso é literalmente o fio condutor da vida e minha felicidade. Ficar quieta não é algo em que sou boa”, escreveu na legenda da publicação. Conforme relatou a cantora, o médico explicou que esse problema de refluxo pode ter sido causado pelos medicamentos que ela tomou após ter um problema no ouvido no ano passado e os nódulos surgiram porque ela continuou cantando sem saber do problema de saúde. Jessie J disse que está seguindo todas as orientações médicas para que possa se recuperar e voltar a fazer shows ao vivo. Ela e sua gravadora cogitaram adiar o lançamento de I Want Love, mas chegaram à conclusão que os fãs mereciam um novo trabalho da artista.