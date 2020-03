Taylor Swift cancela participação em festival por preocupação com coronavírus

Valheria Rocha/Billboard Taylor Swift teve de mexer em sua agenda por conta do coronavírus



Taylor Swift iria se apresentar em Atlanta, em 5 de abril, como parte do festival NCAA March Madness, mas a performance foi cancelada devido ao avanço do novo coronavírus nos Estados Unidos.

O festival aconteceria de 3 a 5 de abril. Este é mais um show que foi cancelado por medida de precaução sobre o COVID-19. O Lollapalooza Chile e Argentina foram adiados na quinta-feira, assim como o Coachella e South by Southwest.

A presença de Swift no Glastonbury, em junho, está mantida. No entanto, há preocupação entre os fãs da cantora para suas performances marcadas para julho, em São Paulo. No site do Allianz Parque, as datas aparecem como “a confirmar”.