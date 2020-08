Taylor Swift é a primeira artista a emplacar topo da parada de álbuns e músicas ao mesmo tempo

Álbum de Swift foi lançado, de surpresa, em 24 de julho – já coleciona recordes

Reprodução Taylor Swift colecionou recordes com álbum recém-lançado



Taylor Swift tem muitos motivos para sorrir. A cantora conseguiu o feito inédito de emplacar o topo da parada Hot 100 e da Billboard 200 na mesma semana, dois dos principais indicadores de sucesso de um artista no mundo da música. A estrela lançou, de surpresa, o disco “Folklore”, em 24 de julho, álbum com pegada diferente dos trabalhos anteriores da loira. “Cardigan”, na primeira posição, “The 1” e “Exile” entraram entre as canções mais vendidas da semana. Em seu Twitter, Taylor usou um gif para reagir ao recorde quebrado, dizendo apenas “Oh meu Deus”.

“Cardigan” é o 1.106 número 1 da Hot 100, que já tem 62 anos de tradição. A faixa teve incríveis 34 milhões de streams e 71 mil downloads na semana encerrada em 30 de julho, de acordo com o Nilsen Music/MRC Data. Ela é a mais vendida digitalmente e a mais tocada nos Estados Unidos. Além disso, teve 12.7 milhões de reproduções nos rádios até 2 de agosto.

Nada mal para um período de quarentena. Swift ainda colecionou, com “Folklore”, diversas marcas importantes: é a sexta música que estreia no topo da Hot 100 para a cantora (os Beatles têm o recorde histórico, com 20 faixas, seguidos por Mariah Carey, que tem 19); Swift é a primeira mulher a ter duas canções estrearem entre o top 5; é a primeira mulher a atingir o topo em 2019, entre outros.