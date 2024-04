Taylor Swift lança novo álbum, ‘The Tortured Poets Department’, com versão extra

Cantora anunciou o lançamento em fevereiro, durante a última edição do Grammy, em que a artista se tornou a primeira a conquistar o prêmio de Álbum do Ano pela quarta vez

Reprodução/Instagram O álbum é duplo e tem uma versão extra com 15 faixas adicionais, além das 16 músicas anunciadas anteriormente



A cantora Taylor Swift lançou na madrugada desta sexta-feira (19) o disco “The Tortured Poets Department“, o 11º trabalho de estúdio dela. O álbum é duplo e tem uma versão extra com 15 faixas adicionais, além das 16 músicas anunciadas anteriormente. A cantora anunciou o lançamento do novo álbum em fevereiro, durante a última edição do Grammy, em que a artista se tornou a primeira a conquistar o prêmio de Álbum do Ano pela quarta vez. “The Tortured Poets Departmenté um álbum DUPLO secreto“, explicou Swift. “Eu escrevi tantas poesias torturadas nos últimos dois anos e queria compartilhar tudo com vocês, então aqui está a segunda parte do TTPD: The Anthology. 15 músicas extras. E agora a história não é mais minha… é toda sua“.

