Taylor Swift retorna ao TikTok após impasse com Universal Music Group

Após um período de ausência, as músicas de Taylor Swift finalmente retornaram ao TikTok. O desacordo entre a plataforma chinesa e a Universal Music Group (UMG), maior gravadora do mundo, resultou na remoção das gravações da cantora do aplicativo por dez semanas. A falta de renovação do contrato de licenciamento expirado em janeiro foi o motivo por trás da suspensão. A companhia de música acusou o Tiktok de tentar impedir que seus artistas recebessem uma compensação justa, além de reclamar do uso de inteligência artificial na rede social.

Por outro lado, o aplicativo negou as acusações, afirmando que a UMG criou uma narrativa falsa. A situação gerou um impasse entre as duas empresas. A volta de artista ao TikTok sugere que Swift possa ter feito um acordo separado para garantir que seu novo álbum, “The Tortured Poets Department”, seja beneficiado pela plataforma. O lançamento do disco está previsto para a próxima sexta-feira (19).

Além de Taylor Swift, outros artistas representados pela Universal Music, como Rihanna, Ariana Grande, Drake e Beyoncé, também tiveram suas músicas suspensas do TikTok. No entanto, até o momento, essas gravações ainda não retornaram à plataforma. A situação entre a gravadora e o aplicativo continua sendo acompanhada de perto pelos fãs e pela indústria musical.

