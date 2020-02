Taylor Swift anuncia lançamento de clipe para ‘The Man’; veja quando

Taylor Swift usou suas redes sociais para anunciar que lançará um videoclipe para a faixa “The Man”, que traz em sua letra uma crítica ao machismo sofrido pela cantora no meio musical.

A estrela anunciou que o clipe chegará na próxima quinta-feira (26). Ela mostrou uma imagem de um corredor, com várias mãos coloridas buscando o centro.

“São 19 mãos no corredor… mas só 2 dias para o víceo de The Man”, escreveu Taylor, deixando os fãs em polvorosa para desvendar o mistério da figura. Há quem aposte em 19 participações especiais.

Recentemente, Swift divulgou trecho de show ao vivo em Paris, em que cantou “The Man” diante de um público cantando a plenos pulmões.

