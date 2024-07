The Killers emplaca dois recordes no Guiness com o sucesso ‘Mr. Brightside’

Faixa conseguiu maior permanência nas paradas de singles do Reino Unido por um grupo e o maior número de semanas cumulativas na parada de singles

A banda norte-americana The Killers estabeleceu dois novos recordes no Guinness World Records com a música “Mr. Brightside”, do álbum “Hot Fuss” (2004). A faixa, que foi lançada como single em setembro de 2003, alcançou a marca de maior permanência nas paradas de singles do Reino Unido por um grupo, totalizando 416 semanas no chart (método utilizado para listar músicas de acordo com a sua popularidade em um determinado período de tempo). Além desse feito, a canção também conquistou o recorde de maior número de semanas cumulativas na parada de singles do Reino Unido com uma única música. A soma de semanas de “Mr. Brightside” nas paradas britânicas é equivalente a quase oito anos.

Em uma entrevista ao Guinness, a banda, liderada pelo vocalista Brandon Flowers, expressou a contínua empolgação ao tocar “Mr. Brightside” ao vivo. “Essa música ainda nos contagia. Sei que algumas pessoas não entendem, mas é só ver a reação do público ao vivo”, disse Flowers. “É difícil não se emocionar ou se animar com ela. Há pessoas que nunca a viram ao vivo e outras que já a viram 45 vezes, e nós simplesmente não nos cansamos dela.”

Will Munford, executivo do Guinness World Records, elogiou a banda e a influência duradoura de “Mr. Brightside”. “A música encheu inúmeras pistas de dança e foi responsável por muitos cantos de fim de noite desde meados dos anos 2000”, afirmou. Ele destacou a capacidade da banda de ser amada por diferentes gerações e de resistir ao teste do tempo como um clássico. Munford também mencionou que foi uma honra conceder à banda os dois títulos do Guinness World Records.

