The Weeknd se torna primeiro artista a ultrapassar 100 milhões de streamings mensais no Spotify

Cantor canadense bateu recorde após lançar remix de ‘Die For You’, com Ariana Grande

Reprodução/YouTube The Weeknd vem para o Brasil em outubro, para show único em São Paulo



O lançamento de ‘Die For You’, faixa remixada do álbum ‘Starboy’, com colaboração de Ariana Grande, na última semana, alavancou The Weeknd a um patamar inédito no Spotify. O artista canadense chegou aos 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma, ultrapassando Miley Cyrus (82,5 milhões), Taylor Swift (80,3 milhões) e o rapper Drake (68,6 milhões), segundo a Billboard. Essa é a quarta colaboração de The Weeknd com Ariana. O artista irá se apresentar aqui no Brasil em outubro. Com uma carreira recheada de hits, em 2021 o cantor foi o primeiro a deixar uma música (Blinding Lights) no top 10 do Billboard Hot 100 por um ano inteiro, passando Circles, de Post Malone, que ficou 39 semanas no top 10.