Transplante de rim do cantor sertanejo Chrystian é adiado

Por conta de medicamento que afina o sangue, cirurgia só pode acontecer após 6 meses; cantor deve voltar aos palcos em abril

Reprodução/Instagram

O cantor sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, teve sua cirurgia de transplante de rim adiada para o final do ano. O músico publicou, na terça-feira (27) em seu Instagram, que o procedimento foi adiado porque fez uso de medicação que afina o sangue, inviabilizando a realização de cirurgia por seis meses. “Chrystian tem um rim policístico, uma condição genética”, explica a equipe médica, que adiou o procedimento. “O cantor está bem, sem qualquer outro problema, e cumprirá a agenda de shows até a data da cirurgia que será marcada em breve.”

O novo órgão será doado pela mulher do sertanejo, Key Vieira e o transplante será feito por meio de laparoscopia, método cirúrgico avançado e menos invasivo. Após o fim da dupla com o irmão, que gravou mais de 20 discos antre as décadas de 1980 e 2020, Chrystian se dedica à carreira. Ele segue internado, mas o retorno aos palcos já está marcado para o dia 20 de abril.

*com informações de Estadão Conteúdo