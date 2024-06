Travis Scott vende camisetas com sua ‘mugshot’ após ser detido em Miami

A cada venda, US$ 5 serão repassados a instituição de caridade de Scott, a ‘Cactus Jack Foundation’; cantor foi detido por embriaguez e invasão de propriedade

Montagem: Instagram/@travisscott/site/shop.travisscott.com/ O modelo varia do "S" ao "GG2", com preço de US$ 35



O cantor Travis Scott foi preso nesta quarta-feira (19), pela polícia de Miami Beach, na Flórida, por embriaguez e invasão de propriedade. Um dia depois, o cantor anunciou em sua rede social a venda de camisetas estampadas com sua foto no momento da prisão. O modelo varia do “S” ao “GG2”, com preço de US$ 35. A camisa é descrita como tendo manga curta de algodão premium e pesado, com corte, costura e lavagem pesada, além de detalhes e serigrafia. Ainda na descrição da peça, o site informa que a cada venda, US$ 5 serão repassados a sua instituição de caridade, a Cactus Jack Foundation, que acredita “que os jovens não devem ser impedidos de atingir o seu objectivo de vida e estamos empenhados em alargar as oportunidades educativas a todos, independentemente das suas circunstâncias, para alcançar os seus sonhos”.