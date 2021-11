Turma da Mônica representa Marília Mendonça cantando com Chico Bento em homenagem

‘Aquela estrelinha lá no céu brilha mais toda vez que te vê’, diz a legenda da postagem nas redes sociais

Reprodução / Twitter / @TurmaDaMonica Chico Bento sempre foi representado como um fã da música sertaneja



A Turma da Mônica se juntou às homenagens feitas à cantora Marília Mendonça, que morreu nesta sexta, 5, em um acidente aéreo quando viajava para fazer um show na cidade mineira de Caratinga. Em post nas redes sociais, a cantora foi representada ao lado do personagem caipira Chico Bento, cantando e tocando violão. Na legenda do post, colocaram a letra da música ‘Estrelinha’, de Di Paullo e Paulino, que conta com a participação de Marília. Nos quadrinhos, Chico Bento sempre foi representado como um fã da música sertaneja e teve uma irmã pequena que ‘virou estrelinha’ após morrer. A artista tinha 26 anos de idade e era uma das grandes estrelas da música sertaneja no Brasil, tendo lançado quatro álbuns, que contavam com sucessos como ‘Infiel’, ‘Eu Sei de Cor’, ‘Bye Bye’ e ‘Amante não tem lar’. Diversas homenagens foram feitas à cantora por artistas sertanejos e de outros ritmos, além de políticos, atletas e atores.