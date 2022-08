Twenty One Pilots e The Killers farão shows em São Paulo em novembro

Apresentações fazem parte de evento que antecederá o GP do Brasil de Fórmula 1; a banda brasileira Fresno também está entre as atrações

Reprodução/Instagram @twentyonepilots e @thekillers Bandas serão as principais atrações do evento



As bandas The Killers e Twenty One Pilots farão shows no Brasil em novembro de 2022. Os shows foram anunciados na manhã desta segunda-feira, 8. As apresentações farão parte do GP Week, festival de música que antecederá o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Além das duas bandas, também foram confirmados Hot Chip, The Band Camino e a banda brasileira Fresno. Os shows acontecerão no dia 12 de novembro no Allianz Parque a partir das 15h. Essa será a primeira edição do festival, que celebrará os 50 anos da Fórmula 1 no Brasil. O GP do Brasil acontecerá no dia seguinte e será a penúltima prova da temporada deste ano. O valor dos ingressos varia entre R$ 170 (cadeira superior meia) e R$ 1.990 (paddock inteira). As vendas para clientes C6 Bank começam na terça-feira, 9, e as vendas para o público geral começarão no dia 11 de agosto.

Confira os valores dos ingressos: