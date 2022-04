Valor de ingresso que inclui foto com Justin Bieber assusta fãs brasileiros: ‘Misericórdia’

Cantor fará um único show da turnê ‘Justice World Tour’ no dia 14 de setembro, em São Paulo

Reprodução/Instagram/justinbieber Show em São Paulo será o único de Justin Bieber no Brasil com a turnê 'Justice World Tour'



O cantor Justin Bieber anunciou na última quinta-feira, 7, que fará uma única apresentação da turnê “Justice World Tour” em São Paulo. A venda de ingressos ainda não começou, mas o que chamou a atenção de alguns fãs é que uma das opções de ingressos dá direito a tirar uma foto em grupo com o artista. O show acontecerá no dia 14 de setembro no Allianz Parque e a venda de ingressos para o público geral começa no próximo dia 20 de abril. Conforme divulgado no site da T4F, que venderá os ingressos do show, uma das opções é o Justice VIP Experience. Com ele, será possível garantir um ingresso no setor Pista Premium Azul com entrada prioritária e adiantada no setor. Além disso, o fã também levará para casa lembranças do show como prints exclusivos da turnê, um presente especial não revelado e um cordão comemorativo.

O que é mais atrativo nesse pacote, no entanto, é que com ele será possível fazer uma tour pelos bastidores do show e ter a oportunidade de tirar uma foto com o cantor, entretanto foi ressaltado que essas fotos acontecerão em grupos de no mínimo quatro pessoas. Para ter acesso a tudo isso, será preciso desembolsar o valor de R$ 5,500,00. O pacote Ghost VIP Package, que também é para a Pista Premium Azul só que sem foto, tour no backstage e boa parte dos brindes, está saindo por R$ 2.000,00, já o Peaches VIP Package, cujo ingresso é para o setor pista, está R$ 1.000,00. Os valores assustaram os fãs e o assunto repercutiu nas redes sociais. “Misericórdia, Justin Bieber. Que valor é esse, amigão”, comentou uma pessoa. “Mano, o valor dos ingressos Justin Bieber. Você está achando o quê?”, escreveu outra. “5.500 reais para tirar foto com o Justin Bieber e ainda tem que ser com várias pessoas na foto. E o valor é individual”, ressaltou outra.

5500 reais pra tirar foto com o justin bieber e ainda tem que ser com várias pessoa na foto e o valor é individual… pic.twitter.com/vBFHaiMXk5 — ᴘᴇᴅʀᴏ ᶜᵃᵐ VAI NO RIR (@pedrxgp) April 7, 2022

ainda bem que o justin bieber vai pagar terapia pras beliebers pq depois de ver o valor das entradas eu tô precisando — Juju vai ver o JB no RIR (@BELIEBERECOVERY) April 7, 2022

e essa foi a reação da karoline sabendo do valor do ingresso pro show do justin bieber: pic.twitter.com/IidazFb7KR — lins 🦦 (@linsgiov) April 8, 2022

Obrigada justin bieber por cobrar mil reais no seu ingresso, como vc quer q eu te veja em duas cidades com esse valor??? Tóxico!!!!! — tibisssssssss (@gabitibinka) April 8, 2022

mano o valor dos ingressos JUSTIN BIEBER vc tá achando o que — anna 149 | 244 (@buzztinh) April 7, 2022

Misericórdia Justin Bieber que valor é esse amigao pic.twitter.com/ec5BOWZ50Y — M.E (@dudaserotonina) April 8, 2022

meu sinceros vtnc Justin Bieber, praq essa ignorância de valor no ingresso?? Então você quer dizer q eu nunca vou no seu show???TA FODA!! — aleirbarg sottam (@GabsMattos3) April 8, 2022