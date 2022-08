Veja a comemoração da família de Anitta após vitória no VMA

Cantora fez história e se tornou primeira brasileira a vencer o prêmio na história; familiares não contiveram a emoção na hora do anúncio

Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Brasileira venceu o prêmio de Melhor Clipe Latino por 'Envolver'



Um vídeo que mostra a família da cantora Anitta comemorando a vitória da brasileira no VMA viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 29. O registro foi compartilhado no Twitter pelo próprio perfil oficial da cantora, que utilizou a legenda “simples (sic.) minha família assistindo o prêmio”. No vídeo, é possível ver a mãe de Anitta, Miriam Macedo, e outros familiares aguardando na sala enquanto esperam o anúncio do vencedor. Anitta conquistou o prêmio na categoria de Melhor Clipe Latino pelo hit “Envolver“, que foi um dos grandes sucessos do ano,a tingindo o primeiro lugar do ranking das músicas mais tocadas do Spotify. Ela estava concorrendo com grandes nomes da música latina, como Bad Bunny, Becky G, Karol G, Daddy Yankee, Farruko, J Balvin e Skrillex. “Não estava esperando. Apresentei um ritmo que por muitos anos foi considerado um crime no meu país. Eu nasci no gueto brasileiro, e nós nunca acreditamos que isso seria possível. Muito obrigada”, disse Anitta em seu discurso.