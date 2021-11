Velório de Marília Mendonça será neste sábado no ginásio Goiânia Arena

Horário ainda não está completamente definido, mas previsão é que comece por volta das 8h da manhã

WILL DIAS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis (GO), e foi de Goiânia que saiu o voo que ia para o show



O velório da cantora Marília Mendonça ocorrerá neste sábado, 6, no ginásio Goiânia Arena, em Goiânia. Segundo informações da assessoria de imprensa da cantora, o horário em que o ritual de despedida começará ainda depende da liberação do corpo por parte do serviço funerário, mas a previsão é que isso ocorra a partir das 8h da manhã – assim como foi divulgado pelo governo de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM). A artista morreu nesta sexta, 5, quando o avião em que viajava para fazer um show na cidade de Caratinga (MG) caiu, vitimando as cinco pessoas que estavam nele – além da cantora, estavam na aeronave o piloto, o copiloto, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho. Caiado informou em suas redes sociais que 100 mil pessoas são esperadas para se despedir da artista e decretou luto oficial de três dias no Estado. Marília era goiana, da cidade de Cristianópolis, e foi de Goiânia que saiu o voo que ia para Caratinga. A artista era uma das maiores estrelas da música sertaneja no Brasil, conhecida tanto pela voz quanto pelas composições, e tinha apenas 26 anos de idade.