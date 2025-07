Velório de Preta Gil: Prefeitura do Rio anuncia esquema e prevê cortejo no circuito de blocos

A cantora, que morreu no domingo (20) após enfrentar um tratamento contra um câncer, foi grande incentivadora do carnaval de rua na capital fluminense; ela comandou o Bloco da Preta por 15 anos

Reprodução/Instagram/@pretagil O corpo de Preta Gil chegou ao aeroporto do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (24)



Diversas ruas no entorno do Theatro Municipal do Rio de Janeiro terão interdições para receber fãs que vão comparecer ao velório de Preta Gil, nesta sexta-feira (25), informou a prefeitura municipal na manhã desta quinta-feira (24). A cantora morreu no último domingo (20), após enfrentar um tratamento contra um câncer.

Equipes da Centro de Operações e Resiliência (COR), CET-Rio, Guarda Municipal e Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) participarão do esquema. A prefeitura afirma ainda que o cortejo no carro do Corpo de Bombeiros passará pelo circuito de megablocos da cidade, que ganhou o nome da artista. Preta Gil foi grande incentivadora do carnaval de rua na capital fluminense. Ela comandou o Bloco da Preta por 15 anos.

A proibição de tráfego nas vias próximas do Theatro Municipal começa na quinta, a partir das 19h. Toda movimentação será monitorada por profissionais de diferentes órgãos, com 13 câmeras na área da Cinelândia pelo COR, além de outras 30 espalhadas pelo percurso entre o Theatro Municipal e o Cemitério da Penitência, no Caju.

A família de Preta Gil retornou ao Brasil nesta quinta-feira, após a morte da cantora em Nova York, Estados Unidos. O corpo de Preta Gil veio no mesmo voo, que fez escala no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 5h, e partiu para a cidade carioca. Em sequência, o corpo da cantora foi levado para o laboratório Cemitério e Crematório da Penitência, na Zona Portuária do Rio. A família acompanhou todo o traslado.

Proibição de estacionamento

Das 19h de quinta-feira (24) às 18h de sexta-feira (25): Toda a extensão da Avenida Treze de Maio.

Das 6h às 18h de sexta-feira (25): Rua Araújo Porto Alegre, em toda a extensão; Avenida Evaristo da Veiga, entre a Rua Senador Dantas e a Av. Rio Branco.

Interdições ao tráfego

Das 23h de quinta (24) às 18h de sexta (25): Avenida Treze de Maio; Rua Manoel de Carvalho (esquina com Av. Treze de Maio).

Das 6h às 18h de sexta (25): Rua Araújo Porto Alegre.

Cortejo

Após a cerimônia no Theatro Municipal, o cortejo seguirá pelo seguinte trajeto: Rua Araújo Porto Alegre – Av. Presidente Antônio Carlos – Rua Primeiro de Março – Av. Presidente Vargas – Avenida Francisco Bicalho – Viaduto do Gasômetro – pista lateral da Av. Brasil (Caju) – Rua Monsenhor Manuel Gomes (Cemitério da Penitência).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos