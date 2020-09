Vem aí? Justin Bieber promete novidade misteriosa para a semana que vem

Cantor tem se mantido ocupado durante a quarentena e foi visto em estúdio com Shawn Mendes

Reprodução/Instagram Bieber atiçou seus fãs com post misterioso no Twitter



Justin Bieber resolveu fazer mistério em sua conta no Twitter e publicou apenas a mensagem: “UMA SEMANA”. Seus fãs, é claro, estão desde sexta-feira (11) tentando decifrar o que ela significa. O enigma ganhou novos contornos quando o empresário do cantor, Scooter Braun, resolveu retwittar o post e adicionar a hashtag: #umanovaeracomeça?. Em menos de 24 horas, o tweet original já tinha mais de 170 mil likes e quase 40 mil RTs. Os fãs especulam que Justin irá lançar novas músicas e, quem sabe, até mesmo um disco completo. Há boatos de que ele tem uma música gravada com o fenômeno do K-Pop BTS que também poderá ser divulgada.

Durante a quarentena, Bieber se manteve ocupado, com um cover de “All My Life”, de K-Ci e Jojo, participação no clipe “Popstar”, de DJ Khaled, e uma nova parceria com Jaden Smith, em “Falling For You”. No mês passado, ganhou força o rumor de que ele estaria trabalhando com Shawn Mendes, já que Scooter compartilhou um vídeo dos dois ao lado da cantora Tori Kelly. Bieber se manteve em alta com a série “Biebers n Watch”, ao lado da esposa Hailey Bieber, que foi exibida pelo Facebook Watch.