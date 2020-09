Luísa Sonza desabafa sobre críticas ao assumir novo namorado: ‘Me libertei’

Cantora também comentou sobre os rumores de ter traído Whindersson Nunes com Vitão

Reprodução/Twitter/vitao Luísa Sonza e Vitão assumiram namoro na quinta-feira (10) com série de fotos nas redes sociais



Luísa Sonza desabafou nesta sexta-feira (10) sobre as críticas que vêm recebendo após assumir o namoro com o cantor Vitão. A artista é ex-mulher de Whindersson Nunes, de quem se separou em abril, e os rumores de que ela teria traído ele com o novo namorado também fizeram parte do desabafo. “Acho que me libertei. Para mim, não me interessa mais o que você pensa, o que você acha ou não de mim. Eu sei da minha verdade e eu não acho que eu tenho que dar satisfação, nem me justificar sobre coisas que eu nunca fiz e nem faria com um ser humano”, disse ao negar a traição.

Luísa ainda comentou que sempre foi atacada nas redes sociais, independente do que fizesse, e como isso a chateia. “Desde o primeiro dia da internet, eu sempre fui atacada. Nunca importou o que eu fiz ou deixei de fazer. Já cresci, evoluí, mudei, cantei um monte de música. Isso nunca importou para as pessoas. Nenhuma atitude minha importou. Nenhum dos ataques vieram de coisas que eu tenha feito,mas de coisas inventadas! Não importa o que eu venha falar aqui ou tente me defender, que eu já tentei todos esses anos e me culpava, não entendia o que eu tinha de errado”, disse.