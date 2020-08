Vem aí? Rock In Rio posta trecho de música de Taylor Swift e fãs especulam sobre show

Cantora, que lançou álbum inédito em 24 de julho, teve seu primeiro show no Brasil adiado devido à pandemia

Os fãs de Taylor Swift ficaram em polvorosa após a conta oficial do Rock In Rio no Twitter compartilhar arte com trecho da música “Blank Space”. A edição de 2021 do festival não tem data confirmada, mas fãs já especulam que a loira pode ser uma das headliners do evento. Vale destacar que Taylor viria ao Brasil pela primeira vez neste ano – com shows marcados para 18 de julho – mas ela se viu obrigada a cancelar a turnê inteira devido à pandemia do coronavírus. O setor musical, inclusive, é um dos mais afetados pela Covid-19 e não tem previsão para retomada plena de suas atividades.

Swift tem se mantido ocupada durante a quarentena. A estrela lançou, de surpresa, o disco “Folklore”, em 24 de julho, álbum com pegada diferente dos trabalhos anteriores da loira, com produção de Aaron Dessner, do The National, e Jack Antonoff. Com o disco, ela foi a primeira artista na história a emplacar o topo da parada da Billboard de álbuns e músicas ao mesmo tempo.

Antes disso, Taylor preparava turnê mundial para o álbum “Lover”, que também foi muito elogiado. Neste ano, ela também lançou o documentário “Miss Americana”, na Netflix, que mostrou um pouco de sua rotina e processo criativo. A cantora passou por uma troca de gravadora que envolveu polêmica, já que seu catálogo do começo da carreira foi vendido para Scooter Braun, da Big Machine Records – contra sua vontade.