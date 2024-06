Venda de ingressos para show de Mariah Carey em SP começa nesta quinta

Entradas vão de R$ 170 a R$ 790, com limite de compra de seis inteiras e duas meia-entradas por cada CPF; cantora se apresenta no dia 20 de setembro

Reprodução/Twitter/@MariahCarey A artista americana volta ao Brasil após 14 anos



A venda geral dos ingressos para o show da Mariah Carey em São Paulo começa nesta quinta-feira (6). A cantora se apresenta no Allianz Parque, localizado na zona oeste de São Paulo, no dia 20 de setembro, dois dias antes de cantar no Rock in Rio. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Eventim a partir das 12h desta quinta. A venda geral na bilheteria física do estádio abre às 13h. As entradas vão de R$ 170 a R$ 790, o limite de compra é de seis inteiras e duas meia-entradas por cada CPF e poderá ser parcelada em até dez vezes com juros. Aos clientes do banco Santander, que patrocina o evento, é oferecida a possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros.

Com um dos hits natalinos mais conhecidos, “All I Want For Christmas Is You”, a cantora é uma das atrações do Rock in Rio, no dia 22 de setembro, quando fecha a line-up do palco Sunset. Entretanto, as entradas do evento carioca para o dia de Mariah Carey já estão esgotadas. A artista americana volta ao Brasil após 14 anos. Sua última passagem para show no país foi em 2010, quando subiu ao palco da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no interior de São Paulo. Em 2016, ela faria apresentações em Curitiba, São Paulo e Porto Alegre, mas cancelou os eventos e se queixou dos organizadores.

Confira os valores dos ingressos:

Cadeira Superior

Inteira: R$ 340

Meia: R$ 170

Cadeira Inferior

Inteira: R$ 490

Meia: R$ 245

Pista

Inteira: R$ 390

Meia: R$ 195

Pista Premium

Inteira: R$ 790

Meia: R$ 395