Venda de ingressos para shows de Taylor Swift no Brasil é reaberta

Cantora norte-americana se apresentará em São Paulo e no Rio de Janeiro durante o mês de novembro

SUZANNE CORDEIRO/AFP A cantora e compositora americana Taylor Swift vai se apresentar no Brasil



A venda de ingressos para os shows da cantora Taylor Swift no Brasil foi reaberta na noite desta quinta-feira, 26. Até o momento, há entradas disponíveis para as três apresentações da norte-americana no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, nos dias 17, 18 e 19 de novembro. É possível fazer a compra no site Tickets for Fun. Os bilhetes para quem quiser acompanhar a estrela do pop em São Paulo estão esgotados. Taylor se apresentará no Allianz Parque, na Zona Oeste da capital paulista, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. A turnê de Taylor, conhecida como “The Eras Tour”, é a maior da carreira da artista. A duração do show é de 3 horas e 13 minutos, com o total de 44 músicas.