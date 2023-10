Luísa Sonza se irrita após plateia cantar música ‘Chico’: ‘Estão de sacanagem’

Cantora fez participação especial em apresentação do grupo de pagode Menos É Mais

Reprodução/Instagram/@luisasonza Luísa Sonza se apresentou com o grupo de pagode Menos É Mais



A cantora Luísa Sonza se estressou com plateia durante uma apresentação nesta semana. Ela fazia uma participação no show do grupo de pagode Menos É Mais quando começou a cantar a música “Chico“. A letra, no entanto, foi mudada após Sonza terminar o namoro com o streamer Chico Moedas, que a traiu em um bar no Rio de Janeiro. Luísa Sonza não gostou que os fãs reproduziram a versão antiga da música durante a apresentação. “P*rra, tá de sacanagem? Falaram Chico, vai se f*der. Volta, volta, volta. Tem gente que ainda não aprendeu, tem que aprender”, disse a cantora em referência à reformulação da letra. Na nova versão, ao invés de “Chico, se tu me quiseres”, ela diz “Se acaso me quiseres”. A reação de Luísa Sonza foi mal recebida pela internet, que questionou a atitude da cantora. “Ela faz a música, coloca o nome da música de Chico e reclama que as pessoas cantem do jeito que ela mesmo fez. Inacreditável”, escreveu um perfil. ” Ninguém mandou tu ser emocionada e fazer uma música com um mês conhecendo o cara. Fez graça, agora sustenta”, opinou outro.