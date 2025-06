Vivi, mulher de Poze, é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho

Cantor, que foi detido na última quarta-feira (28) sob a acusação de fazer apologia ao crime e de ter ligações com a facção, obteve um habeas corpus e deve ser solto ainda nesta terça

Reprodução/Instagram As investigações revelam que a liderança do Comando Vermelho teria movimentado cerca de R$ 250 milhões.



Viviane Noronha, esposa do MC Poze do Rodo, é alvo nesta terça-feira (3) de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que visa desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao Comando Vermelho. O cantor, que foi detido na última quarta-feira (28) sob a acusação de fazer apologia ao crime e de ter ligações com a facção, obteve um habeas corpus e deve ser solto ainda nesta terça-feira (3). As investigações revelam que a liderança do Comando Vermelho teria movimentado cerca de R$ 250 milhões.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com a polícia, Viviane e sua empresa estariam sendo utilizadas como laranjas para disfarçar a origem ilícita desses recursos, atuando como intermediárias entre o tráfico de drogas e o mercado digital, o que conferiria uma aparência de legitimidade ao dinheiro proveniente do crime organizado. A defesa de Poze contesta a legalidade de sua prisão, alegando que foi uma medida desproporcional e que infringiu seu direito à liberdade de expressão. Além disso, os advogados afirmam que o uso de algemas durante a detenção foi desnecessário e teve a intenção de humilhar o artista.

*Reportagem produzida com auxílio de IA