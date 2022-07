Sandy anuncia música com Wanessa Camargo e anima fãs: ‘Anos 2000 de volta’

Filha de Zezé Di Camargo será a primeira convidada da segunda edição do projeto ‘Nós, Voz, Eles’

Reprodução/Instagram/sandyoficial Wanessa Camargo é a primeira convidada de Sandy para o 'Nós, Voz, Eles 2'



A cantora Sandy empolgou os fãs neste sábado, 30, ao anunciar que a cantora Wanessa Camargo será a primeira convidada da segunda edição do projeto “Nós, Voz, Eles”. “Que alegria finalmente dividir o estúdio com essa amiga e artista linda que ela é. Obrigada, Wan, pelo carinho enorme e pela colaboração incrível nesse projeto que eu amo tanto”, escreveu a irmã de Junior Lima no Instagram. A música gravada pelas artistas que se tornaram um grande fenômeno no início dos anos 2000 chama Leve e será lançada junto com o clipe no próximo dia 4 de agosto. Já o making off da gravação será disponibilizado um pouco antes, no dia 1 de agosto. Wanessa também celebrou essa parceria: “Minha amiga!! Eu estou muito feliz e honrada em participar do ‘Nós, Voz, Eles 2’!!! Obrigada pelo convite tão especial!! Ficou tudo muito lindo!!! Ansiosa!!!”.

O anúncio pegou os fãs das cantoras de surpresa e ambas foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter neste sábado. “Enfim Sandy e Wanessa juntas! Reparação histórica da música brasileira. Não tenho dúvidas que Leve será linda e não tinha maneira melhor de iniciar o comeback da Sandy pós-‘Nossa História’ e pós-pandemia”, comentou um seguidor. “Não vamos ter comemoração de 20 anos do Rouge. Mas vamos ter Sandy e Wanessa juntas. Geração anos 90 agradece”, escreveu outro. “Com certeza os chakras do Brasil vão se alinhar com esse feat!! Anos 2000 de volta”, acrescentou mais um. A atriz Fernanda Paes Leme, a cantora Priscilla Alcântara, a humorista Dani Calabresa e a atriz Fernanda Rodrigues estão entre as artistas que também se animaram com essa parceria.