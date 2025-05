Whindersson Nunes compara seu antes e depois: ‘Trocaria de calçada se cruzasse com meu eu’

Humorista, que três meses atrás se internou voluntariamente em uma clínica psiquiátrica, também anunciou seu retorno aos palcos com a nova turnê intitulada ‘Isso Definitivamente Não é um Culto’

Whindersson Nunes, aos 30 anos, utilizou suas redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre as transformações que ocorreram em sua vida ao longo dos anos. Ele publicou uma comparação entre fotos de sua adolescência e escreveu a seguinte frase: “Estranho pensar que eu trocaria de calçada se cruzasse com meu eu do futuro… hipocrisia”.

Além da reflexão pessoal, o humorista anunciou seu retorno aos palcos com a nova turnê intitulada “Isso Definitivamente Não é um Culto”. Essa volta marca um momento significativo em sua carreira, após um período de afastamento para cuidar de sua saúde mental.

Em fevereiro, Whindersson havia se internado de forma voluntária em uma clínica psiquiátrica, onde passou um mês em tratamento. Após esse tempo, ele recebeu alta e se preparou para retomar suas atividades profissionais. A nova turnê promete trazer um olhar renovado sobre sua trajetória.

