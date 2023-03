Willow é a quinta atração a cancelar participação no Lollapalooza 2023; veja substituto

Filha de Will Smith disse em suas redes sociais que não poderá vir ‘devido a circunstâncias imprevistas’

Reprodução/Instagram/willowsmith Willow se apresentaria no Lollapalooza 2023 dia 26 de março



O line-up do Lollapalooza 2023 sofreu mais uma baixa. Nesta quarta-feira, 15, a cantora Willow, filha do ator Will Smith, anunciou nas redes sociais que não virá mais ao Brasil. “Devido a circunstâncias imprevistas, não poderei me apresentar para meus fãs na América do Sul e no México. Espero estar de volta muito em breve”, escreveu a artista no Twitter. A apresentação da cantora estava marcada para o último dia do festival, 26 de março. A organização do Lollapalooza Brasil divulgou que o rapper L7nnon vai se apresentar no horário que seria o show de Willow, às 16h25, e que o line-up ganhou o reforço de Baco Exu do Blues, outro nome de destaque do rap nacional. Em novembro do ano passado, a filha de Smith foi anunciada como uma atração extra do festival que acontece este mês no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Essa é a quinta atração que cancelou sua participação. Assim como Willow, Omar Apollo, Dominic Fike e 100 Gecs também deixaram o line-up do Lollapalooza. No entanto, o cancelamento que gerou mais decepção foi a do Blink-182, que se apresentaria pela primeira vez no Brasil. A banda de rock americana seria o headliner de sábado, 25. Twenty One Pilots vai se apresentar no lugar.