Atração do Lollapalooza, Kevin Parker anuncia fratura no quadril e assusta fãs do Tame Impala

Vocalista confirmou turnê pela América Latina, que será encerrada com uma apresentação no festival, em São Paulo; banda também passará por Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai

Reprodução/Instagram/@tameimpala Tame Impala toca no Brasil no dia 26 de março de 2023, em São Paulo



O músico Kevin Parker, da banda Tame Impala, anunciou nesta quinta-feira, 9, que passou por uma cirurgia delicada após fraturar o quadril. Nas redes sociais, ele desabafou sobre o incidente às vésperas de uma série de shows na América Latina. “Fraturei meu quadril. Tentei correr meia maratona que acabou se tornando uma fratura por estresse existente. Chegou a 1 quilômetro da linha de chegada. Isso é a vida, eu acho. Todos os shows no México e na América Latina acontecerão, assim como planejado. Não vou desistir de vocês”, escreveu o perfil oficial da banda, com fotos do processo cirúrgico. O primeiro show da banda acontece nesta sexta-feira, no México. Ao todo, o grupo tocará em seis países e finalizará as apresentações no festival Lollapalooza, em São Paulo, no dia 25 de março. Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai também estão no cronograma. Com quatro cancelamentos de apresentações nesta edição do Lollapalooza Brasil, fãs se abalaram com o estado de saúde de Parker e temem pela vinda da banda, que é uma das atrações principais do evento. “Pelo amor de Deus, eu sou cardíaca. Vamos se recuperar que o Brasil te espera”, desejou uma fã. “Pode fazer o show no Brasil sentado, mas faça, pelo amor de Deus”, escreveu outra.