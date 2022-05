Zé Felipe vira alvo de processo por plágio em ‘Toma Toma Vapo Vapo’

Equipe do cantor confirmou o processo e disse estar preparando material jurídico para provar que não houve plágio

O cantor Zé Felipe está sendo alvo de um processo por plágio pela música “Toma Toma Vapo Vapo“, principal hit de sua carreira. O compositor José Carlos de Lima Pereira, conhecido como Carlinhos Mutuca, diz que o hit foi plagiado de sua composição “Vip Vap“. O caso foi divulgado inicialmente pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, e confirmado pela Jovem Pan junto à equipe do cantor. Além de Zé Felipe, MC Danny, a agência Talismã e os compositores Lucas Medeiros, Shylton Fernandes e Vinícius Poeta também foram citados no processo. Em comunicado enviado à Jovem Pan, a Talismã confirmou que ela e Zé Felipe tomaram conhecimento da ação e que estão se preparando para provar que não existe plágio na composição. ” O departamento jurídico está elaborando defesa comprovando que inexiste razão no mérito do pedido”, disse a equipe da Talismã. Em janeiro deste ano, a música alcançou a primeira posição do Spotify Brasil, sendo a música mais ouvida no país na plataforma de streaming.