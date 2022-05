Zé Neto alfineta Anitta sobre Lei Rouanet, zomba de tatuagem e recebe resposta do pai da cantora

Durante show em Sorriso, no Matro Grosso, sertanejo disse que quem paga seu cachê é o povo; Mauro Machado chamou o desafeto da filha de ‘enrustido’

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, alfinetou a cantora Anitta, uma notória crítica do governo federal. Durante um show em Sorriso (MT) na última quinta-feira, 12, o sertanejo vociferou contra a captação de dinheiro público via Lei Rouanet e zombou de uma tatuagem que a dona do hit “Envolver” fez próxima ao ânus. “Estamos aqui no Matro Grosso, um dos Estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas que não precisamos de Lei Rouanet, o nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa afazer tatuagem no toba para mostrar se está bem ou não”, discursou Neto antes de uma música.

Mauro Machado, o pai de Anitta, saiu em defesa da filha em uma página de fofoca no Instagram que publicou o vídeo de Zé Neto. “Esses enrustidos são um saco. A inveja é uma mer**. Este mer** sempre teve problemas unilaterais com ela. No Festeja, deu ataque porque ela abriu um show que era de sertanejo. Mais tarde, em uma cidade do interior, colocou o ônibus deles trancando a saída da nossa produção e vans”, escreveu o Painitto, como Machado é chamado pelos fãs da cantora pop.

