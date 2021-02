Anitta se diverte após vazar vídeo seu fazendo tatuagem íntima: ‘É muito linda’

Cantora fez a tatuagem no ânus enquanto gravava um clipe que deve ser lançado na próxima semana

Reprodução/Instagram/anitta Anitta postou o vídeo fazendo a tatuagem no ânus em uma rede social para adultos



A cantora Anitta virou assunto nas redes sociais neste fim de semana após vazar um vídeo em que ela aparece fazendo uma tatuagem no ânus. “Quem tem c* tem medo ou tem tatuagem”, brincou a poderosa nos stories do Instagram. Rindo da situação, Anitta explicou que esse vídeo não é recente e que ela postou na conta que possui no OnlyFans, uma rede social para maiores de 18 anos no qual é preciso pagar para seguir uma pessoa e ter acesso aos seus conteúdos. “Não postei agora, de repente vazaram”, comentou a artista que decidiu fazer a tatuagem durante a gravação de um clipe, que deve ser lançado na próxima semana, no qual ela aparece com várias tatuagens. Anitta ressaltou que, ao assinar os termos da rede social, a pessoa concorda em não vazar os conteúdos que são postados lá. “É um conteúdo exclusivo para assinantes. Então, teoricamente, o que é postado lá, não pode ser postado em outros lugares”, explicou.

Enquanto gravava os stories, Anitta estava com Lipe Ribeiro, com quem começou a viver um affair no reality show “Ilhados”. O ex-Fazanda afirmou: “A tatuagem ficou ótima”. A cantora riu e falou que também gostou do resultado: “É muito linda. Não tem nada demais [tatuar o ânus]”. Como essa tatuagem não é recente, a dona dos hits Me Gusta e Desce pro Play revelou que já deu uma retocada na região. “Para quem pensar em fazer tatuagem nesse local, saiba que desbota, tem que ficar retocando”, afirmou. Anitta contou ainda que produz bastante conteúdo para essa rede social destinada ao público adulto e que está feliz com o retorno, pois está “pingando em dólar” na conta dela.