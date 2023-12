O cantor Zé Neto, integrante da dupla Zé Neto e Cristiano, compartilhou em seus stories do Instagram a calorosa recepção no aeroporto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A dupla se dirigia a Xangri-lá (RS) para o primeiro show após o acidente de carro do cantor. “Montaram um banquete para comemorar meu novo aniversário: dia 5 de dezembro de 2023 eu nasci de novo,” afirmou o cantor, agradecendo aos fãs e ao parceiro de dupla. A apresentação também ficou marcada por homenagens dos fãs. Em 5 de dezembro, ele sofreu um acidente ao sair de seu rancho, em Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. O veículo capotou após colidir na BR-153. Socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de morte, teve três costelas fraturadas, pontos no braço e contusão pulmonar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatou a colisão lateral que deixou cinco feridos, sendo um grave e três leves, além de Zé Neto. Em entrevista ao “Fantástico”, o cantor descreveu a sensação do acidente e agradeceu por ter sido apenas um susto. “Uma passagem breve que vai fazer toda a diferença. Certamente é mais uma data para se comemorar e ficará marcada para o resto da vida,” concluiu.

*Com informações do Estadão Conteúdo