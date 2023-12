Zé Neto está consciente e se alimenta normalmente, diz boletim médico

Cantor sertanejo foi diagnosticado com fratura em três costelas após sofrer acidente de carro em rodovia de Minas Gerais

Reprodução/Instagram/@zenetoecristiano Zé Neto sofreu acidente no interior de Minas Gerais



O Hospital de Base de São José do Rio Preto deu detalhes sobre a internação do sertanejo Zé Neto. Em boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira, 6, os médicos afirmaram que o cantor está consciente e se alimenta bem após acidente de carro no interior de Minas Gerais. “O quadro clínico do cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) é estável, no entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (7 de dezembro), quando será reavaliado. Na manhã desta quarta-feira, a equipe médica realizou mais exames, procedimento padrão e de controle do quadro clínico do paciente. Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio”, diz documento assinado pelos médicos Paulo Cesar Espada e Neymar Elias de Oliveira. O músico teve escoriações e fratura em três costelas. Na madrugada de quarta-feira, Zé Neto foi submetido a procedimento cirúrgico.