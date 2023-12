Farofa da Gkay proíbe fantasias polêmicas, e convidado ignora recomendações

Mesmo após comunicado que proibia se caracterizar de pessoas com deficiência, Tokinho se vestiu como a asiática Xiaoxiao, que possui deficiência intelectual

Reprodução/Instagram/@tokinhooficial Farofa da Gkay teve festa especial com o tema 'Memes'



A festa Farofa da Gkay acontece entre os dias 4 e 6 de dezembro, em comemoração ao aniversário da influenciadora Gessica Kayane. Na noite do penúltimo dia de evento, viralizou nas redes sociais um convite com uma série de recomendações em relação a fantasias usadas na festa de tema ”Memes”. O comunicado proibia que os participantes se fantasiassem de pessoas negras, indígenas, com deficiência ou que sexualizassem profissões, como freiras e enfermeiras. O evento também barrou o uso de vestimentas com incitações a candidatos políticos, assédio, homofobia, transfobia e machismo. “Vocês conseguem, acredito! Bora ser criativo que tem surpresa para a melhor fantasia”, diz carta feita pela Farofa da Gkay. No entanto, o influenciador Tokinho ignorou as recomendações e apareceu na festa de terça-feira com roupas similares às usadas pela asiática Xiaoxiao, que viralizou no TikTok recentemente. A chinesa possui uma deficiência intelectual rara. Tokinho gravou um vídeo onde imita um famoso viral da mulher e foi um dos convidados mais elogiados da festa. Além dele, outros influenciadores como Alexandra Gurgel e Juliano Floss estiveram no evento.

o tokinho fantasiado de xiao xiao na farofa 😭 pic.twitter.com/2zp2AXxImG — luscas ™️ (@luscas) December 6, 2023