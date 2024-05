Zeca Pagodinho reúne grandes nomes da música para ‘live’ em prol do RS

Entre os convidados estão Diogo Nogueira, Alcione, Jorge Aragão, Xande de Pilares; apresentações acontecem nesta segunda-feira às 19h no youtube

Reprodução/Instagram/@zecapagodinho Live será nesta segunda-feira às 19h



O cantor Zeca Pagodinho reunirá grandes nomes da música brasileira em uma live nesta segunda-feira (27), em prol das vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. Entre os convidados, Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Jorge Aragão, Hamilton de Holanda, Pretinho da Serrinha, Xande de Pilares e Teresa Cristina. O show será transmitido ao vivo da casa do sambista e terá como apresentador o ex-namorado de Luisa Sonza, Chico Moedas. As apresentações serão transmitidas pela CazéTV, pelo PodPah e pelo canal do youtube do Zeca, a partir das 19h. Durante a festança, ficará disponível um QR Code para doações que serão enviadas para a Central Única das Favelas (Cufa), do Rio Grande do Sul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)