Ivete Sangalo completa 52 anos e ganha homenagem na Times Square

A cantora Ivete Sangalo completa 52 anos nesta segunda-feira (27), mas já começou a receber os presentes dos fãs ainda na noite de domingo (26), na véspera de seu aniversário. A artista recebeu uma homenagem na famosa Avenida Times Square, em New York, nos Estados Unidos. Além de diversas imagens da cantora, escrito “Parabéns Veveta, Happy Birthday”, os fãs também apareceram. Nas redes sociais, Ivete agradeceu e compartilhou o depoimento de inúmeros admiradores. “Aí que lindo, ai que lindo, ai que Times Square chiquérrima, que lindo”, elogiou a cantora.

Aproveitando o momento, a artista também fez um pedido aos fãs. Neste ano, o seu presente mais desejado é doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. “Estou muito feliz que a gente está nessa corrente e comuniquei aos meus fãs e amigos, que sempre recebi muitos presentes e me perguntaram o que eu queria de presente. Disse queria de presente um Pix para o Rio Grande do Sul”, contou.