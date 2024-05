Musical ‘Cantando na Chuva’ leva público para Hollywood em comédia romântica cativante

Inspirado no filme de 1952, o espetáculo está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, até 16 de junho

João Caldas/Divulgação O palco fica aberto durante todo espetáculo, envolvendo o público por meio da ambientação entre as trocas de cenário



O Rolê da Pan foi conferir um dos musicais mais amados pelos entusiastas das artes cênicas. Don Lockwood e Lina Lamont, interpretados por Rodrigo Garcia e Fefe Muniz, são dois dos astros mais famosos da era do cinema mudo em Hollywood. No entanto, a chegada do cinema falado e o encontro inesperado de Lockwood com Kathy Selden, vivida pela atriz Gigi Debei, prometem transformar completamente a trajetória de sucesso do casal queridinho do público na cidade onde os sonhos se tornam realidade.

Fidedigno ao filme “Cantando na Chuva”, de 1952, o diretor canadense John Stefaniuk conseguiu trazer aos palcos brasileiros toda a atmosfera hollywoodiana que encanta públicos de todas as idades. Um verdadeiro espetáculo de arte em diferentes esferas, com cenários deslumbrantes e musicalidade bem construída pelo diretor musical Adriano Machado. Além de um elenco bem afinado no canto, dança, sapateado e atuação.

A comédia romântica vivida pelos protagonistas é abrilhantada pela atuação excepcional de Matheus Ribeiro como Cosmo Brown, o melhor amigo de Don Lockwood. Matheus, que anteriormente interpretou Bob Esponja no mesmo palco, traz um alívio cômico notável ao espetáculo. O triângulo amoroso do século passado promete arrancar boas risadas e agradar diferentes públicos durante toda a apresentação.

Uma das características mais cativantes do musical foi a proposta de trazer a atmosfera dos bastidores do show business, sem qualquer movimentação de cortina o palco fica aberto durante todo espetáculo, envolvendo o público através da ambientação entre as trocas de cenário. Realizado pelo Instituto Artium de Cultura, o espetáculo está em cartaz de 4 de abril até 16 de junho, no Teatro Sérgio Cardoso, na rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, em São Paulo. Com sessões de quarta a domingo, os horários e ingressos podem ser adquiridos por meio do endereço eletrônico.