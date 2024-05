Brasileiro Karim Ainouz estreia ‘Motel Destino’ no Festival de Cannes e concorre à Palma de Ouro

O cineasta cearense também participou da mostra competitiva de Cannes com “Firebrand”, em 2023, e foi premiado, em 2019, na mostra Um Certo Olhar com “A Vida Invisível”, filme com a atriz Fernanda Montenegro

LOIC VENANCE/AFP Acompanhado dos atores Fabio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha, Karim Ainouz passou pelo tapete vermelho ao som de Aviões do Forró



O cineasta brasileiro Karim Ainouz exibiu nesta quarta-feira (22) “Motel Destino“, um filme de alta tensão sexual rodado no Ceará, que está na disputa pela Palma de Ouro do Festival de Cannes. O diretor cearense elevou a temperatura do festival ao passar pelo tapete vermelho para promover seu longa na première de gala ao som de Aviões do Forró. Ele estava acompanhado dos atores Fabio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier, e dos produtores Fabiano Gullane, Caio Gullane e Janaina Bernardes.

O diretor, que vive na Europa, retornou ao Brasil para filmar um thriller repleto de tensão e tesão em um motel do litoral nordestino. “É o retrato, ao mesmo tempo, íntimo e universal de uma juventude privada de futuro e de esperança por uma elite dominadora e despótica”, afirmou o diretor no comunicado divulgado pela produção do filme, o único latino-americano concorrendo à Palma deste ano.

Karim Ainouz marca presença no Festival de Cannes com frequência. Em 2023, também participou da mostra competitiva do evento francês com “Firebrand”, um drama histórico britânico com Jude Law. Foi premiado, em 2019, na mostra Um Certo Olhar pelo filme “A Vida Invisível” com a atriz Fernanda Montenegro.

Desta vez, compete com filmes como “Emilia Pérez”, um musical ambientado no México dirigido pelo francês Jacques Audiard, e “Tipos de Gentileza”, do grego Yorgos Lanthimos. O americano Sean Baker, conhecido por “Projeto Flórida”, também contribuiu para elevar a temperatura em Cannes com “Anora”, a história de uma jovem trabalhadora sexual (Mikey Madison) que se casa com um herdeiro imaturo.

O cinema brasileiro também foi destaque na Semana da Crítica, que concedeu o prêmio da Fundação Louis Roederer ao ator Ricardo Teodoro, um dos protagonistas do filme brasileiro “Baby”. Teodoro vive um homem mais maduro que se relaciona com um jovem de 21 anos, mostrando a vida da comunidade LGBTQIA+ na cidade de São Paulo.

Veja diretor e elenco de “Motel Destino” no tapete vermelho

🏩 | #Cannes2024: Apenas a equipe de ‘Motel Destino’ dançando ao som de Aviões do Forró no tapete vermelho da premiere. #MotelDestinopic.twitter.com/gTE4SclDCX — VHS CUT (@vhscut) May 22, 2024

