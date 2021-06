Nany People lembra último encontro com Rogéria: ‘Saí do hospital aos prantos, sabia que ela não duraria muito’

Em entrevista ao Pânico nesta segunda-feira, 14, a atriz também afirmou que Rogéria é uma de suas referências profissionais

Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 14, a atriz e humorista Nany People lembrou os últimos momentos que viveu ao lado da amiga Rogéria. Internada no Rio de Janeiro com um quadro de infecção urinária, a artista morreu por infecção generalizada aos 74 anos em setembro de 2017. “Nós estávamos em turnê com o espetáculo ‘Encontro das Divas’ quando Rogéria começou a ficar mal. Ela teve uma erupção no rosto e pensou que fosse uma reação alérgica à maquiagem, mas já era o fígado dando sinais da infecção. Ela conseguiu fazer dois shows e foi internada com infecção urinária no Rio de Janeiro”, disse.

“Acabando a turnê, peguei um avião e fui encontrá-la. Passei a tarde inteira no hospital, fiz ela levantar da cama e dar uma volta no quarto, conversamos muito. Mesmo assim, eu sabia que aquela era a última vez que estava vendo a pessoa que me inspirou a ser quem eu sou. Antes de ir embora, ela pegou minha mão e disse: ‘Sempre tive muitos amigos, mas não sabia que você era tão minha amiga assim. Muito obrigada’. Eu saí aos prantos do hospital porque eu sabia que ela não duraria muito. Depois daquela visita, ela durou uma semana e meia”, revelou. Durante a conversa, Nany People afirmou ainda que Rogéria é uma de suas grandes referências profissionais. “Fui a Ribeirão Preto assistir um show dela quando eu tinha 15 anos e, assim que a vi em cena, pensei: ‘É isso o que quero fazer para o resto da vida’. Rogéria era a musa, era tudo”.

