‘Não tenho orgulho do meu filho’, afirma pai de Elon Musk

Errol Musk criticou os rumos dos negócios da família e a aparência do dono da Tesla

GIANLUIGI GUERCIA / AFP - 26/05/2022 Errol Musk, pai do bilionário da tecnologia Elon Musk, que passou sua infância na África do Sul na era do apartheid, posa para um retrato em sua casa Langebaan, África do Sul, em 26 de maio de 2022.



O pai do empresário Elon Musk, Errol Musk, fez críticas ao filho durante entrevista a uma rádio australiana. Questionado sobre o filho, o bilionário afirmou não ver com bons olhos a gestão do herdeiro sobre as riquezas da família, especialmente as expansões dos negócios de Elon para diferentes áreas, como turismo espacial, automobilismo e redes sociais. “Bem, somos uma família que vem fazendo muitas coisas por um longo tempo. Não é como se de repente tivéssemos começado a fazer certas coisas”. Na contramão, Errol afirmou que seu filho mais novo, Kimbal Musk, é seu “orgulho e alegria”. O pai do ex-marido de Grimes também se mostrou preocupado com fotos recentes de seu filho em viagem na Grécia. “Elon é muito forte, mas está se alimentando mal”, disse. O sul-africano comentou também sobre a vida amorosa do bilionário. Para ele, Elon precisa de uma esposa que aceite abdicar de sua vida para adequar-se às necessidades do bilionário. “Ele precisa de uma mulher que largue o que está fazendo, e isso não é fácil.”