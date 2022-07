Maraisa convida Elon Musk para vir ao Brasil conhecê-la: ‘Muitas coisas em comum’

Cantora se manifestou e agitou as redes sociais após o bilionário declarar que ‘não faz sexo há séculos’

Reprodução/Instagram/maraisa/Britta Pedersen/AFP Maraisa disse que possui muito em comum com Elon Musk



A cantora Maraisa, dupla de Maiara, surpreendeu ao mandar um recado para o bilionário Elon Musk pelas redes sociais. A artista compartilhou um post que repercurtiu a seguinte declaração do empresário: “Não faço sexo há séculos”. Em tom de brincadeira, a sertaneja comentou: “Lonlon, temos muitas coisas em comum, sabia?! Você tinha que vir aqui para o Brasil me conhecer! Mas com que jeito, né? Você está sempre trabalhando e eu também… difícil…”. Solteira, Maraisa já declarou que ama trabalhar e a pessoa com quem ela se relacionar precisará compreender isso. O post da cantora divertiu seguidores e repercutiu nas redes sociais. Elon falou da sua vida pessoal ao New York Post após circular boatos de que ele estaria se envolvendo com Nicole Shanahan, ex-mulher do co-cofundador do Google, Sergey Brin, e isso teria afetado sua amizade de longa data com o empresário. O bilionário, de 51 anos, disse que são “totalmente bizarras” essas acusações. “Só vi Nicole duas vezes em três anos, ambas com muitas outras pessoas por perto. Nós não estávamos romanticamente envolvidos de forma alguma”, comentou. “O divórcio de Nicole e Sergey não tem absolutamente nada a ver comigo.”