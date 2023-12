Israel destrói estrutura de túneis do Hamas em operação no norte de Gaza

Operação do Exército encontrou os corpos de cinco reféns que já foram confirmados como mortos

ISRAELI ARMY / AFP Soldados israelenses operando na Faixa de Gaza em meio ao conflito com o Hamas



O Exército de Israel realizou uma operação no norte da Faixa de Gaza para destruir estrutura de túneis do Hamas. A cidade de Jabalia foi o centro das operações, onde foram encontrados os corpos de cinco reféns que já foram confirmados como mortos. São eles: os militares capturados em outubro, Ziv Dado, Ron Sherman e Nick Beiser, além dos civis Eden Zacharias e Elia Toledano. A 551ª Brigada da 162ª Divisão garantiu o controle da área do acampamento, que era um dos centros operacionais do Hamas na região. Durante a operação, houve confrontos intensos e foram localizadas centenas de armas. A rede de túneis, com várias rotas, era usada para direcionar os combates e o movimento dos terroristas. Nas profundezas do quartel militar, foram encontradas armas, infraestrutura de fabricação de armas e esconderijos de emergência. A base subterrânea em Jabalia tinha dois níveis, um com cerca de dez metros de profundidade e outro com dezenas de metros. Essa rede de túneis estava conectada a um poço que levava à residência do comandante da Brigada Norte do Hamas, Ahmad Andur, e também passava por baixo de uma escola e de um hospital. O Exército informou às famílias dos reféns sobre a descoberta dos corpos.